Жителям Коми объяснили, когда ждать пенсий в апреле

Жителям Коми объяснили, когда поступят выплаты на детей, пособия и пенсии в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Так, работающие родители в декрете получат деньги 7 апреля, а пенсии начнут поступать с 12 по 21 апреля. 3 апреля поступят пособия и выплаты за март 2023 года. Среди них будет единое пособие, выплата на первого ребенка до трех лет и ежемесячные пособия на детей от 8 до 16 лет. Также в это время деньги переведут беременным, которые встали на учет в ранние сроки. Ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за детьми до полутора лет выплатят тогда же.