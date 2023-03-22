Жителям Коми объяснили, когда ждать пенсий в апреле

Жителям Коми объяснили, когда поступят выплаты на детей, пособия и пенсии в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Так, работающие родители в декрете получат деньги 7 апреля, а пенсии начнут поступать с 12 по 21 апреля. 3 апреля поступят пособия и выплаты за март 2023 года. Среди них будет единое пособие, выплата на первого ребенка до трех лет и ежемесячные пособия на детей от 8 до 16 лет. Также в это время деньги переведут беременным, которые встали на учет в ранние сроки. Ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за детьми до полутора лет выплатят тогда же.
7 апреля пособия получат работающие родители по уходу за ребенком до полутора лет за март 2023 года. 12 апреля придут пенсии за апрель 2023 года клиентам Сбербанка с фамилиями на буквы А-К.
14 апреля – ежемесячная выплата из материнского капитала за апрель. 19 апреля перечислят пенсии за апрель 2023 года клиентам других банков. А 21 апреля произойдет выплата пенсий за апрель 2023 клиентам Сбербанка с фамилиями на буквы Л-Я.
Напомним также, недавно жителям Коми объяснили, выгодно ли переходить на единое детское пособие, или все же есть смысл сохранить старый порядок начисления выплат на детей. Оказалось, что это не всегда полезно. Подробнее о том, в каком случае стоит подумать о смене вида пособия, читайте по ссылке.