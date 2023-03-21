Эксперты объяснили жителям Коми, всегда ли выгодно переходить на единое детское пособие

Специалисты Социального фонда Коми объяснили жителям Коми, зачем нужен переход на единое детское пособие и всегда ли это выгодно, пишет БНК.
Эксперты ответили на вопрос матери троих детей, которая получает на старшего ребенка 3-7 лет пособие в размере 100%, а также пособие на третьего рожденного. Жительница Коми поинтересовалась, есть ли смысл переходить в такой ситуации на единое пособие и какой тогда будет выплата на второго ребенка 1,8 лет.
По словам специалистов, заявление на единое пособие можно подать на одного ребенка, после чего пройдет оценка возможности назначения выплаты на всех детей. Если общий размер пособия окажется выше, чем совокупность назначенных ранее выплат, специалист скажет об этом заявителю и отправит прошение на доработку. Выплата пособий от 3 до 7 лет и на третьего ребенка до 3 лет при этом прекратится.
Если же сохранение прежних пособий окажется выгоднее, то единое пособие назначат только на второго ребенка.