Эксперты объяснили жителям Коми, всегда ли выгодно переходить на единое детское пособие

Специалисты Социального фонда Коми объяснили жителям Коми, зачем нужен переход на единое детское пособие и всегда ли это выгодно, пишет БНК.

Эксперты ответили на вопрос матери троих детей, которая получает на старшего ребенка 3-7 лет пособие в размере 100%, а также пособие на третьего рожденного. Жительница Коми поинтересовалась, есть ли смысл переходить в такой ситуации на единое пособие и какой тогда будет выплата на второго ребенка 1,8 лет.