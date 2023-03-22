В Сыктывкаре назначили нового прокурора Эжвы

В столице Коми назначили нового прокурора Эжвинского района. Им стал 38-летний советник юстиции Сергей Данилов. Об этом стало известно 21 марта от мэрии города.

В церемонии назначения принял участие сам прокурор Республики Коми Николай Егоров. Известно, что в 2009 году она окончил Сыктывкарский государственный университет, учился на юриста. А на службу в прокуратуру попал в конце 2008 года. Позже стал помощником и старшим помощником прокурора, затем перешел в республиканский аппарат.