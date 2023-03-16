В Коми назначили заместителя прокурора республики

На должность зампрокурора Коми назначен Вячеслав Бобровский. Ранее он работал прокурором Тольятти. Как оказалось, коллективу представили Вячеслава еще в феврале.

Ранее эту должность занимал Дмитрий Терентьев, он покинул пост в 2022 году, после чего стал главой государственного казенного учреждения Коми "Безопасный город".