Пес Сармат из Коми вновь лидирует в голосовании за "Лохматый Оскар"

Голосование за животных-героев в конкурсе "Мой ласковый и нужный зверь" закончится 20 марта.
В какой-то момент Сармат уступил первенство в голосовании коту-блогеру из Ростовской области. Однако тем, кто хочет победы Сармата, вновь удалось вырвать лидерство из лапок соперника. Чтобы пес, погибший в зоне СВО, одержал уверенную победу, нужно продолжать активно голосовать.
Жители Коми еще могут помочь лохматому герою из республики, погибшему в зоне СВО, победить в конкурсе. Проголосовать можно здесь.
Напомним, овчарке Сармату не было и двух лет, когда он подорвался на мине 7 сентября недалеко от города Изюм. Дл бойцов он стал талисманом и верным товарищем, который отважно охранял позиции даже под обстрелами.