Пес Сармат из Коми вновь лидирует в голосовании за "Лохматый Оскар"

Голосование за животных-героев в конкурсе "Мой ласковый и нужный зверь" закончится 20 марта. В какой-то момент Сармат уступил первенство в голосовании коту-блогеру из Ростовской области. Однако тем, кто хочет победы Сармата, вновь удалось вырвать лидерство из лапок соперника. Чтобы пес, погибший в зоне СВО, одержал уверенную победу, нужно продолжать активно голосовать.

Жители Коми еще могут помочь лохматому герою из республики, погибшему в зоне СВО, победить в конкурсе. Проголосовать можно здесь.