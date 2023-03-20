Председатель совета директоров "Лузалес" Руслан Семенюк показал фото с лидером Rammstein

"Сегодня смотрел баскетбольный матч "Ники" против Енисея в приятной компании Тилля Линдеманна, фронтмена группы Rammstein. Поздравляем команду с выходом в плей-офф Премьер лиги. Одним болельщиком нашей Ники стало больше. Идём дальше"! — написал "ВКонтакте" Руслан Семенюк.

Кстати, о знаменитостях. Ухтинка и жена Джигана Оксана Самойлова раскрыла подписчикам неожиданный факт: девушка рассказала, что не живет со своим супругом. Она запустила в соцсетях рубрику вопрос-ответ, где фанаты спросили ее, почему больше месяца она ничего не говорит о муже — рэпере Джигане. С ним нет ни новых фото, ни сторис.