Жена Джигана из Коми Оксана Самойлова призналась, что не живет с мужем

Ухтинка и жена Джигана Оксана Самойлова раскрыла подписчикам неожиданный факт: девушка рассказала, что не живет со своим супругом. Она запустила в соцсетях рубрику вопрос-ответ, где фанаты спросили ее, почему больше месяца она ничего не говорит о муже — рэпере Джигане. С ним нет ни новых фото, ни сторис.

На это девушка ответила, что все очевидно. Сейчас она с супругом живет отдельно. При этом муж также находится в Москве и даже регулярно видится с детьми, но от семьи отделился. Почему так случилось, Оксана оставила в тайне, но сказала, что в будущем все и так узнают, что происходит.