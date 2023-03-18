Пьяный сыктывкарец едва не оказался под колесами автобуса

В Сыктывкаре нетрезвый мужчина едва не оказался под колесами автобуса, который отъезжал от остановки. Корреспондент "Про Города", который находился на месте развития событий, поделился подробностями.

Все произошло на остановке у дома №111 на Карла Маркса. Автобус маршрута №15 отъезжал от остановки. В это время мимо проезжал наряд Росгвардии. Сотрудники заметили, что на проезжей части лежит мужчина, который был одет не по погоде. Сотрудники Росгвардии подошли к нему, вызвали скорую помощь. На вид горожанин был пьян. Медики приехали спустя три минуты, осмотрели сыктывкарца и вместе с росгвардейцами затащили его в "скорую", чтобы оказать помощь.