В Коми между Кожвой и Интой возобновится курсирование дополнительных поездов

В Коми возобновятся движения поездов Инта — Кожва и Кожва — Печора. Маршруты вновь заработают с 20 марта 2023 года. Об этом пишет "Комиинформ" со ссылкой на "Российские железные дороги"

Пригородный поезд № 6841 Инта – Печора будет ездить до станции Кожва 1. Расписание маршрутов не изменится — с Печоры поезд отправляется в 8: 07, а прибывает в Кожву в 12: 18.