В Коми между Кожвой и Интой возобновится курсирование дополнительных поездов

В Коми возобновятся движения поездов Инта — Кожва и Кожва — Печора. Маршруты вновь заработают с 20 марта 2023 года. Об этом пишет "Комиинформ" со ссылкой на "Российские железные дороги"
Пригородный поезд № 6841 Инта – Печора будет ездить до станции Кожва 1. Расписание маршрутов не изменится — с Печоры поезд отправляется в 8: 07, а прибывает в Кожву в 12: 18.
Еще один пригородный железнодорожный маршрут № 6830 Кожва 1 – Печора начинает свое движение в 13: 15, а прибывает на место в 13: 40.
Теперь пассажирский поезд будет работать ежедневно до конца года. Напомним, ранее, эти маршруты выполняли перевозки только в период ледостава на Печоре.
Напомним, в Коми завезут современные вагоны поездов. В них будут встроены биотуалеты и кондиционеры.