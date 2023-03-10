В Коми появятся современные вагоны для поездов с кондиционерами

В Коми появятся современные вагоны для поездов дальнего следования. Вагоны нового поколения получат от компании, которая закупит объекты для поездов с большим пассажиропотоком.

В Коми отправят 30 вагонов. Уточняется, что эти вагоны современные самоходные транспортные средства последний лет. Внутри вагонов есть системы контроля работы, биотуалеты и даже кондиционеры.