В Коми появятся современные вагоны для поездов с кондиционерами

В Коми появятся современные вагоны для поездов дальнего следования.
Вагоны нового поколения получат от компании, которая закупит объекты для поездов с большим пассажиропотоком.
В Коми отправят 30 вагонов. Уточняется, что эти вагоны современные самоходные транспортные средства последний лет. Внутри вагонов есть системы контроля работы, биотуалеты и даже кондиционеры.
Первые вагоны в республику приедут уже через три месяца. На каких маршрутах они будут ездить пока неизвестно. В первую очередь ими заменять старые вагоны.