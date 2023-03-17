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83 человека за сутки: медики раскрыли данные по COVID-19 в Коми

83 человека за сутки: медики раскрыли данные по COVID-19 в КомиФото из архива "Pro Города"

По состоянию на 17 марта в Коми зафиксировано почти сто заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки зараженных стало больше на 83 человека. Об этом рассказали на портале стопкоронавирус.рф. 

В больнице оказались сразу 17 пациентов. Выписались по выздоровлению 136.

Как отмечают в статистике, с начала пандемии в Коми заболело уже 96 366 человек. К слову, летальных случаев за день не зафиксировано. Общее количество жертв болезни остается прежним — 3 266.

Медики полагают, что подъем связан с новым штаммом коронавируса — "кракеном". Его нельзя выявить экспресс-тестом, а возбудитель болезни распространяется очень быстро.

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