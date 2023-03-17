83 человека за сутки: медики раскрыли данные по COVID-19 в Коми

По состоянию на 17 марта в Коми зафиксировано почти сто заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки зараженных стало больше на 83 человека. Об этом рассказали на портале стопкоронавирус.рф. В больнице оказались сразу 17 пациентов. Выписались по выздоровлению 136.

Как отмечают в статистике, с начала пандемии в Коми заболело уже 96 366 человек. К слову, летальных случаев за день не зафиксировано. Общее количество жертв болезни остается прежним — 3 266.