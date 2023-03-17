Из-за гололеда в Сыктывкаре травмировались 300 человек

В Минздраве озвучили данные по травмам с 1 по 15 марта. Именно в это время в Сыктывкаре начинает теплеть, с крыш свисает снег, а на дорогах появляется гололед. Как сообщает БНК, за первую половину марта снег с крыш упал на голову двоим, ушибы получили взрослый и ребенок.

В травмпункт городской больницы №1 столицы Коми с 1 по 14 марта обратились 664 человека. Из них 294 человека травмировались как раз из-за падения на льду.