Где искать витамины: эксперты назвали топ-7 полезных продуктов весной

Весна традиционно считается тяжелым периодом для организма человека. Поддержать его здоровье могут витамины, которые в изобилии содержатся в некоторых продуктах. На какие овощи, фрукты и рыбу диетологи рекомендуют обратить внимание рассказал портал vesti-yamal.ru. Морковь

Этот овощ содержит каратиноиды, необходимые всему организму. Они помогают противостоять болезням и имеют высокий антиоксидантный эффект. Стоит добавить морковь в салаты, супы и выпечку - снизив таким образом риск сезонных заболеваний.

Капуста

Полезна при заболеваниях вегето-сосудистой системы, помогает выводить из организма лишнюю жидкость. А еще капуста может посоперничать с цитрусовыми по содержанию витамина С, так необходимо ранней весной. Добавьте ее на стол, например, в виде салата и вы заметите прилив сил.

Зеленый лук

Новый урожай этого полезного продукта уже в магазинах и на рынках. А это значит, что есть простой и недорогой способ укрепить сосуды, а заодно эффективно противостоять бактериям – ведь зеленый лук делает это прекрасно. Даже небольшое его количество поможет справиться с весенним авитаминозом.

Авокадо

Это один из лучших источников природного калия, а еще Омега-3. Авокадо защищает глазные нервы, противостоит старению и расщепляет холестерин. А еще улучшает память и нормализует кровообращение.

Банан

Это самый позитивный продукт – помогает организму выработать серотонин, который улучшает настроение. Кроме того, этот вкусный фрукт содержит много витаминов группы В. А еще в бананах есть калий и антиоксиданты. И хотя они сладкие, но считаются диетическим продуктом: профилактика диабета, лечение анемии, улучшение пищеварения.

Курага

Этот продукт приносит больше пользы, чем свежие абрикосы. В этом продукте содержится много бета-каротина, он улучшает зрение. А еще курага помогает насыщать клетки кислородом, а значит повышает активность и выносливость.

Сардины

Считается, что рыба, выловленная в марте, содержит больше процента жира, а значит вкуснее и полезнее. Свежую рыбу рекомендуют готовить на гриле или запекать в духовке. Такое блюдо поможет насытить организм жирными кислотами Омега-3 и Омега-6. Плюс высокое содержание витамина D – польза для сердца и сосудов.