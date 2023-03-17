Фигурист Роман Костомаров пришел в себя и начал разговаривать

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров отключен от ИВЛ и разговаривает. Об этом сообщает "СтарХит". "Да, его сняли с ИВЛ, дня два как уже разговаривает", — передает слова источника издание.

На днях СМИ сообщили о потере Костомаровым 25 кг. Теперь его вес составляет 50 кг при росте в 182 см.

Костомаров был госпитализирован с пневмонией 10 января. Он попал в реанимацию одной из больниц, откуда был доставлен в клинику в Коммунарке. Спортсмена подключили к аппарату ЭКМО. У него развилась гангрена, в результате которой врачам пришлось ампутировать ему часть ноги и несколько пальцев на руках.

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