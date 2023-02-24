Врачи не готовы выводить фигуриста Костомарова из комы: прогноз неутешительный

Врачи опасаются выводить из медикаментозного сна госпитализированного фигуриста Романа Костомарова, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.
Ранее стало известно, что спортсмен перенес второй инсульт. Врачи оценивает его состояние как крайне тяжелое.
"Отек перешел в голову, из медикаментозного сна его пока выводить опасаются. Офтальмологи регулярно его осматривают. Пока все в отеках и о чем-то говорить рано", — сообщил источник.
Собеседник издания также добавил, что врачи оценивают шансы фигуриста "50 на 50".
"Если иммунная система не сможет бороться, то и лекарства никакие не помогут. Когда ему очищали кровь, ждали, что иммунка даст положительную динамику", — добавил источник.
Костомаров был госпитализирован с пневмонией 10 января. Он попал в реанимацию одной из больниц, откуда был доставлен в клинику в Коммунарке. Спортсмена подключили к аппарату ЭКМО. У него развилась гангрена, в результате которой врачам, по информации РИА Новости, пришлось ампутировать ему часть ноги и несколько пальцев на руках, пишет РИА Новости.
Роман Костомаров - олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой. Также они дважды выигрывали чемпионаты мира, трижды - чемпионаты Европы.
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