Врачи не готовы выводить фигуриста Костомарова из комы: прогноз неутешительный

Врачи опасаются выводить из медикаментозного сна госпитализированного фигуриста Романа Костомарова, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что спортсмен перенес второй инсульт. Врачи оценивает его состояние как крайне тяжелое.

"Отек перешел в голову, из медикаментозного сна его пока выводить опасаются. Офтальмологи регулярно его осматривают. Пока все в отеках и о чем-то говорить рано", — сообщил источник.

Собеседник издания также добавил, что врачи оценивают шансы фигуриста "50 на 50".