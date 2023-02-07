В Коми защитили права 19 жителей Коми, не подлежащих мобилизации

Сотрудникам ведомства удалось оперативно сориентировать военкоматы, внедрив в состав комиссий своих представителей по поручению президента Российской Федерации. В результате удалось отстоять права несправедливо призванных 19 жителей республики.

Прокуратура Коми уделила особое внимание частичной мобилизации и соблюдению законов в условиях СВО. Об этом рассказал главный прокурор Коми Николай Егоров, сообщает "Комиинформ" .

Напомним, что ранее в Госдуме сообщили о возвращении около 10 тысяч незаконно мобилизованных граждан, среди которых были и многодетные отцы. Среди них был и житель Коми.