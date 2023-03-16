Девушку Тимати из Сыктывкара назвали копией бывшей возлюбленной артиста

Молодая возлюбленная артиста Тимати и уроженка Сыктывкара Валентина Иванова снова стала объектом обсуждения фанатов и общественности. На этот раз в телеграм-канале более чем с двумя сотнями подписчиков "Антиглянец" заметили интересную деталь.

Девушку сравнили с бывшей спутницей исполнителя, Милой Волчек: