Девушку Тимати из Сыктывкара назвали копией бывшей возлюбленной артиста

Молодая возлюбленная артиста Тимати и уроженка Сыктывкара Валентина Иванова снова стала объектом обсуждения фанатов и общественности. На этот раз в телеграм-канале более чем с двумя сотнями подписчиков "Антиглянец" заметили интересную деталь.
Девушку сравнили с бывшей спутницей исполнителя, Милой Волчек:
"Только сейчас поняли, кого нам напоминает всю дорогу Валя Иванова - свою предшественницу Милу Волчек. Вот это преданность типажу!" — пишет канал Антиглянец.
Напомним, недавно Валентина Иванова опровергла информацию о расставании с рэпером. Она также поделилась романтическими фотографиями с Тимати. На свежих снимках пара отдыхает на пляже, наслаждаясь закатом.