Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Девушку Тимати из Сыктывкара назвали копией бывшей возлюбленной артиста

Девушку Тимати из Сыктывкара назвали копией бывшей возлюбленной артистаФото: телеграм-канале "Антиглянец"

Молодая возлюбленная артиста Тимати и уроженка Сыктывкара Валентина Иванова снова стала объектом обсуждения фанатов и общественности. На этот раз в телеграм-канале более чем с двумя сотнями подписчиков "Антиглянец" заметили интересную деталь.

Девушку сравнили с бывшей спутницей исполнителя, Милой Волчек:

"Только сейчас поняли, кого нам напоминает всю дорогу Валя Иванова - свою предшественницу Милу Волчек. Вот это преданность типажу!" — пишет канал Антиглянец.

Напомним, недавно Валентина Иванова опровергла информацию о расставании с рэпером. Она также поделилась романтическими фотографиями с Тимати. На свежих снимках пара отдыхает на пляже, наслаждаясь закатом.

...

  • 0

Популярное

Последние новости