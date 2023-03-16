В сыктывкарской Орбите откроют новый детский сад

В микрорайоне Орбита города Сыктывкара откроется подразделение детского сада номер 104. Оно появится в одном из жилых комплексов и будет рассчитано на 60 мест. Об этом заявил глава республики Владимир Уйба.

По словам руководителя региона, появится новый садик уже скоро, в апреле 2023 года. Для этого муниципалитету приобрели помещения в жилом комплексе Платон. На эти цели еще в 2022 году направили 72 миллиона рублей.