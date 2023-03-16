В сыктывкарской Орбите откроют новый детский сад

В микрорайоне Орбита города Сыктывкара откроется подразделение детского сада номер 104. Оно появится в одном из жилых комплексов и будет рассчитано на 60 мест. Об этом заявил глава республики Владимир Уйба.
По словам руководителя региона, появится новый садик уже скоро, в апреле 2023 года. Для этого муниципалитету приобрели помещения в жилом комплексе Платон. На эти цели еще в 2022 году направили 72 миллиона рублей.
Подразделение на 60 мест расположится на первом этаже дома. Уже сейчас там идет подготовка. Закупается мебель, мягкий инвентарь, посуда, игрушки и учебно-методческие пособия.
Владимир Уйба также отметил, что в будущем в Орбите построят школу на 825 мест по улице Тентюковской.
Кстати, о школах. Скоро там исчезнет сразу два предмета. Ими оказались астрономия и экология. Почему их решили убрать и что будет теперь вместо них, читайте по ссылке.