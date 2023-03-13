В школах Коми больше не будут изучать астрономию и экологию

С 1 сентября 2023 года астрономия и экология в школах преподаваться больше не будет. Об этом сообщает Минобрнауки Коми.
Во всех общеобразовательных организациях России больше не будут изучаться такие предметы, как астрономия, экологию, естествознание и Россию в мире. Эти предметы объединят с другими. Например, курс астрономии будет изучаться на уроках физики, а экологию будут проходить на предметах химии и биологии.
Изучение предметов естествознание и Россия в мире больше не предусмотрено.
Также с нового учебного года в школьной программе появится курс “Вероятность и статистика”. Он будет проходить в рамках математики. Его будет изучать школьники 7-9 классов.