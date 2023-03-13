В школах Коми больше не будут изучать астрономию и экологию

С 1 сентября 2023 года астрономия и экология в школах преподаваться больше не будет. Об этом сообщает Минобрнауки Коми.

Во всех общеобразовательных организациях России больше не будут изучаться такие предметы, как астрономия, экологию, естествознание и Россию в мире. Эти предметы объединят с другими. Например, курс астрономии будет изучаться на уроках физики, а экологию будут проходить на предметах химии и биологии.