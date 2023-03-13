В Коми из горящего дома пожарные вытащили пенсионера

В Сосногорске из горящего дома пожарные вытащили пенсионера. Возгорание случилось 13 марта в 02:42 утра. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме. Спасатели оперативно прибыли на место вызовы. Они вытащили из огня мужчину 1953 года рождения, еще 16 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.

Возгорание было ликвидировано уже в 03:12 утра. К счастью, пострадавших нет.

Как сообщает МЧС по Коми, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.