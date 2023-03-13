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В Коми из горящего дома пожарные вытащили пенсионера

В Коми из горящего дома пожарные вытащили пенсионера Фото "Про Город Сыктывкар"

В Сосногорске из горящего дома пожарные вытащили пенсионера.

Возгорание случилось 13 марта в 02:42 утра. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме. Спасатели оперативно прибыли на место вызовы. Они вытащили из огня мужчину 1953 года рождения, еще 16 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. 

Возгорание было ликвидировано уже в 03:12 утра. К счастью, пострадавших нет.

Как сообщает МЧС по Коми, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Напомним, 10 марта в Ухтинском поселке Водный произошел пожар. Спасатели во время тушения нашли тело мужчины.

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