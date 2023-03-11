В Коми на пожаре погиб мужчина

Сразу два пожара произошли в Республике Коми за прошедшие сутки.
В поселке городского типа Водный 10 марта около 5:12 утра загорелся многоквартирный дом. Пожарные прибыли на место в течение пяти минут. 20 жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться из горящего здания.
Во время тушения возгорания спасатели обнаружили тело мужчины 1959 года рождения. Пожар смогли ликвидировать ближе к 7 утра. В огне пострадала квартира на площади восемь квадратных метров.
Предварительная причина возгорания — брошенная сигарета.
Также 10 марта случился еще один пожар. В селе Визинга Сысольского района загорелся частный дом. Пострадавших людей нет. В огне пострадал дом на площади 135 квадратный метров.
Предварительная причина пожара – нарушение пожарной безопасности во время использования печи.