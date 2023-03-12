За сутки в Коми госпитализировали четырех человек с коронавирусом

12 марта в Коми зафиксировали еще 74 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.
Согласно последним данным, количество заражений составило 74 случая за сутки. 49 человек выздоровели, а четверо были госпитализированы. Летальных случаев за последние сутки не зафиксировано.
Напомним, медики полагают, что недавний подъем заболеваемости связан с новым штаммом коронавируса — "кракеном". Возбудитель очень заразен, и его нельзя выявить экспресс-тестом.
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