За сутки в Коми госпитализировали четырех человек с коронавирусом

12 марта в Коми зафиксировали еще 74 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Согласно последним данным, количество заражений составило 74 случая за сутки. 49 человек выздоровели, а четверо были госпитализированы. Летальных случаев за последние сутки не зафиксировано.