В Сыктывкаре прооперировали трехлетнюю девочку, в которую выстрелил ее родной отец

В Детской Республиканской больнице прооперировали девочку, в которую стрелял родной отец. По словам медиков, состояние ребенка нормальное.

Напомним, 9 марта в Усть-Куломском районе в поселке Нижний Воч 34-летний мужчина выстрелил в свою трехлетнюю дочь. Как известно, отец пострадавшей был в пьян. В ходе ссоры со своей сожительницей, он достал ружье и выстрелил в дверь, за которой стояла девочка.