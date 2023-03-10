Прокуратура Коми начала проверку в связи с инцидентом, где отец стрелял в свою дочь

Прокуратура Усть-Куломского района Коми начала проверку из-за инцидента, где пьяный отец стрелял в свою трехлетнюю дочь.

Напомним, в селе Нижний Воч 9 марта ранее неоднократно судимый 34-летний мужчина выстрелил из ружья в дверь. Дробь попала в лицо и шею маленькой трехлетней девочке. Известно, что мужчина был пьян. Инцидент произошел во время ссоры мужчины с его сожительницей.