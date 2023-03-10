Прокуратура Коми начала проверку в связи с инцидентом, где отец стрелял в свою дочь

Прокуратура Усть-Куломского района Коми начала проверку из-за инцидента, где пьяный отец стрелял в свою трехлетнюю дочь.
Напомним, в селе Нижний Воч 9 марта ранее неоднократно судимый 34-летний мужчина выстрелил из ружья в дверь. Дробь попала в лицо и шею маленькой трехлетней девочке. Известно, что мужчина был пьян. Инцидент произошел во время ссоры мужчины с его сожительницей.
Жителя Нижнего Воча задержали и изъяли у него оружие. Возбуждено уголовное дело.
Девочку госпитализировали. Медики насчитали в ее теле около 60 дробин. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины.