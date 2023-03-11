В Усинске водитель УАЗа не справился с управлением и врезался в КамАЗ

В Усинске УАЗ врезался в КамАЗ. Пострадал водитель и пассажир внедорожника.

Авария случилась 10 марта около 11:37 на 30 километре дороги “Подъезд к городу Усинск”. Водитель УАЗа 1970 года рождения не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу. Внедорожник столкнулся в КамАЗом, к которому был прикреплен полуприцеп.