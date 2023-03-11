В Коми под колесами машины умер мужчина

В Княжпогостском районе Коми машина насмерть сбила человека. Известно, что пострадавший пешеход двигался по проезжей части дороги.

Смертельное ДТП случилось 10 марта в 20: 23 на 252 километре трассы Сыктывкар - Печора - Усинск - Нарьян-Мар. Водитель 1998 года рождения ехал в сторону Ухты со стороны столицы Коми. Мужчина за рулем ВАЗа не заметил пешехода и переехал его. После столкновения отечественное авто вылетело с дороги и опрокинулось.