В Коми простились с погибшим на СВО Иваном Вокуевым

В Ижемском районе простились с героем СВО Иваном Вокуевым.
В селе Мохча проводили в последний путь Ивана Вокуева. Мужчина погиб в ходе СВО на Украине. Глава Ижемского района Игорь Норкин поблагодарил солдата за его воинские подвиги и выразил слова соболезнования родным и близким.
Церемония похорон прошла на площади перед администрацией Мохчи.
Напомним, в Воркуте установили мемориальную доску еще одному герою СВО, который погиб на Украине. Младший сержант Рустам Хинальский погиб осенью 2022 года. Его посмертно наградили орденом мужества.