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В Коми простились с погибшим на СВО Иваном Вокуевым

В Коми простились с погибшим на СВО Иваном ВокуевымФото со страницы Игоря Норкина в соцсети ВКонтакте

В Ижемском районе простились с героем СВО Иваном Вокуевым.

В селе Мохча проводили в последний путь Ивана Вокуева. Мужчина погиб в ходе СВО на Украине. Глава Ижемского района Игорь Норкин поблагодарил солдата за его воинские подвиги и выразил слова соболезнования родным и близким.

Церемония похорон прошла на площади перед администрацией Мохчи.

Напомним, в Воркуте установили мемориальную доску еще одному герою СВО, который погиб на Украине. Младший сержант Рустам Хинальский погиб осенью 2022 года. Его посмертно наградили орденом мужества.

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