В Коми простились с погибшим на СВО Иваном Вокуевым

В Ижемском районе простились с героем СВО Иваном Вокуевым.

В селе Мохча проводили в последний путь Ивана Вокуева. Мужчина погиб в ходе СВО на Украине. Глава Ижемского района Игорь Норкин поблагодарил солдата за его воинские подвиги и выразил слова соболезнования родным и близким.