В Коми установили еще одну мемориальную доску герою СВО

В Воркуте установили мемориальную доску погибшему герою СВО Рустаму Хинальскому.
6 марта в Заполярье торжественно открыли памятную табличку на здании школы №39. Рустам Хинальский погиб в ходе СВО на Донбассе. Он служил младшим сержантом. В октябре 2022 года мужчина ценой своей жизни остановил наступление ВСУ. Рустама посмертно наградили Орденом мужества.
Напомним, в Ухте планируют установить мемориальную доску в честь Алексея Соковых. Мужчина поехал на фронт добровольцем и служил старшим наводчиком самоходно-артиллерийского взвода. Его посмертно наградили Орденом мужества.