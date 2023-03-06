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В Коми установили еще одну мемориальную доску герою СВО

В Коми установили еще одну мемориальную доску герою СВОФото администрации Воркуты

В Воркуте установили мемориальную доску погибшему герою СВО Рустаму Хинальскому.

6 марта в Заполярье торжественно открыли памятную табличку на здании школы №39.  Рустам Хинальский погиб в ходе СВО на Донбассе. Он служил младшим сержантом. В октябре 2022 года мужчина ценой своей жизни остановил наступление ВСУ. Рустама посмертно наградили Орденом мужества. 

Напомним, в Ухте планируют установить мемориальную доску в честь Алексея Соковых. Мужчина поехал на фронт добровольцем и служил старшим наводчиком самоходно-артиллерийского взвода. Его посмертно наградили Орденом мужества.

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