В Сыктывкаре снова ожидается массовая драка подростков

В социальных сетях Коми распространилась информация о том, что в Сыктывкаре планируется массовая драка подростков. Об этом сообщает “Комиинформ”.
Якобы одна из родительниц написала пост со ссылкой на МВД, что 11 марта состоится массовая драка около торгового центра “Макси”. Женщина просит не пускать детей на территорию торгового центра. Также она указала, что после инцидента в ТЦ “Парма” у многих подростках нашли ножи.
Напомним, 5 марта было ммассовое задержание подростков полицейскими возле ТЦ “Парма” в Сыктывкаре. Родители жаловались, что их детей вырывали прямо из рук. По словам матери одного из задержанного подростка, всех детей затолкали в автозак и увезли на беседу в отдел полиции. Мама одной девочки рассказала редакции портала “Про Город”, что некоторых детей оскорбляли, у многих из-за страха началась истерика.