В Сыктывкаре снова ожидается массовая драка подростков

В социальных сетях Коми распространилась информация о том, что в Сыктывкаре планируется массовая драка подростков. Об этом сообщает “Комиинформ”.

Якобы одна из родительниц написала пост со ссылкой на МВД, что 11 марта состоится массовая драка около торгового центра “Макси”. Женщина просит не пускать детей на территорию торгового центра. Также она указала, что после инцидента в ТЦ “Парма” у многих подростках нашли ножи.