Сыктывкаркие полицейские провели рейды в торговых центрах и задержали подростков

Как сообщает Комиинформ, ранее в подростковых чатах появилась информация о сборах молодежи около торговых центров в Сыктывкаре. Горожане предполагают, что это связано с ЧВК “Рёдан”.

Жители столицы Коми также массово начали публиковать комментарии, что в районах торговых центров дежурят наряды полиции, которые в первую очередь обращают внимание на массовые скопления подростков. Школьники, как передает издание, действительно собрались, но никакого насилия не было.

Помимо прочего, в соцсетях появилось видео, как некая группа лиц убегает от стражей правопорядка в районе “Лузалес-Арены”.

Некоторые читатели “Про Города Сыктывкар” сообщили, что полиция задержала группу несовершеннолетних:

“Там мальчики которые с других городов, живут в общежитии. Куратор за ними приезжала. Забирали вообще всех без разбора”, – сообщает очевидец событий.

МВД по Коми сообщили изданию “Комиинформ” о том, что в рамках этого мероприятия полиция провела профилактическую работу с несовершеннолетними посетителями торговых центров. Также полиция планирует провести беседы с самими подростками и их родителями о недопустимости нарушения действующего законодательства.



Как пишут "Известия", под "ЧВК Рёдан" подразумевается интернет-сообщество детей и подростков – любителей аниме 14-16 лет. Их отличительной особенностью является изображение паука с цифрой "4" на верхней одежде. Этот же номер носил в аниме "Hunter x Hunter" главный антигерой и боец по имени Хисока. Также ребят можно отличить по клетчатым штанам и длинным волосам. В своих группах подростки утверждают, что они не пропагандируют терроризм, насилие и другие противоправные действия. Аббревиатура ЧВК была добавлена к названию, со слов участников, ради юмора и ответа на остросоциальные темы.



Само движение получило известность после драки 22 февраля в московском ТРЦ "Авиапарк", где повздорили представители аниме-субкультуры и "оффники", которые являли ранее собой околофутбольных фанатов, а сейчас их чаще всего, приписывают к гоп-движению.