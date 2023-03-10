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Трехлетнюю девочку, в которую стрелял отец, готовят к операции в Сыктывкаре

Трехлетнюю девочку, в которую стрелял отец, готовят к операции в СыктывкареФото "Про Город Сыктывкар"

Трехлетнюю девочку, которую подстрелил родной отец в Усть-Куломском районе, доставили в Коми республиканскую детскую клиническую больницу. Медики готовят ребенка к операции. Об этом сообщает “Комиинформ” со ссылкой на Минздрав республики.

По информации врачей,в теле девочки находится около 60 дробин. У нее повреждены голова и шея. Отмечается, что ребенок в стабильном состоянии. Девочку доставили в больницу 9 марта в очень тяжелом состоянии. В данный момент ее жизни ничего не угрожает. 

Напомним, в поселке Нижний Воч 9 марта 34-летний мужчина в алкогольном опьянении выстрелил в дверь из ружья. Дроб задела его дочь. Известно, что инцидент произошел в ходе ссоры с сожительницей. Также отец пострадавшей девочки был неоднократно судим.

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