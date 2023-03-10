Трехлетнюю девочку, в которую стрелял отец, готовят к операции в Сыктывкаре

Трехлетнюю девочку, которую подстрелил родной отец в Усть-Куломском районе, доставили в Коми республиканскую детскую клиническую больницу. Медики готовят ребенка к операции. Об этом сообщает “Комиинформ” со ссылкой на Минздрав республики.

По информации врачей,в теле девочки находится около 60 дробин. У нее повреждены голова и шея. Отмечается, что ребенок в стабильном состоянии. Девочку доставили в больницу 9 марта в очень тяжелом состоянии. В данный момент ее жизни ничего не угрожает.