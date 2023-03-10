В Коми нашли живым 31-летнего мужчину

В Ухте завершились поиски 31-летнего Виктора Логинова. Мужчина пропал 6 марта 2023 года. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Коми.

По данным поисковиков, ухтинец ушел из дома и не вернулся. Все пять дней мужчина не выходил на связь с родными и близкими. 10 марта стало известно, что его нашли живым. Поиски прекращены.