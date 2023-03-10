В Коми нашли живым 31-летнего мужчину

В Ухте завершились поиски 31-летнего Виктора Логинова. Мужчина пропал 6 марта 2023 года. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Коми.
По данным поисковиков, ухтинец ушел из дома и не вернулся. Все пять дней мужчина не выходил на связь с родными и близкими. 10 марта стало известно, что его нашли живым. Поиски прекращены.
Напомним, 24 февраля поисковый отряд и спасатели нашли 47-летнего воркутинца. Мужчина пропал 17 февраля, неизвестно, где он был все это время.
Также 18 февраля сотрудники полиции смогли найти восьмилетнего мальчика. Известно, что ребенок играл на детской площадке и не вернулся домой. Родители сразу же обратились в полицию. Сотрудники спецслужб сработали оперативно.