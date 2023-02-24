47-летнего жителя Коми, который пропал неделю назад, нашли

В Воркуте завершились поиски 47-летнего Андрея Зашихина, который пропал уже неделю назад. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Коми.

По информации поисковиков, мужчина пропал еще 17 февраля. Все это время о его местонахождении не было известно абсолютно ничего. 24 февраля стало известно, что он найден. Мужчина жив. Поиски остановлены.