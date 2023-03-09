На администрацию Воркуты возбудили уголовное дело из-за аварии на очистных сооружениях.

В прокуратуре Коми заявили, что мэрия Заполярья знала, что очистные сооружения были в плохом состоянии и требовали комплексной реконструкции.

Также по данным прокуратуры, администрация города владела информацией о том, что ООО “Водоканал” был банкротом и не мог поддерживать важный объект в рабочем состоянии. Несмотря на это, мэрия Воркуты не предпринимала никаких мер.