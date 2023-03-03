В рамках уголовного дела об аварии на очистных сооружениях в Воркуте добавили еще статью

Напомним, 24 декабря в Воркуте произошла авария на очистных сооружения. Тогда повредились перекрытия проходного канала между первичным отстойником и аэротенком. После этого начались восстановительные работы, которые растянулись на новогодние праздники. Полный цикл очистки восстановили только 18 января.

Сейчас следователи выясняют причину обрушения перекрытий очистных сооружений в Заполярье. По результатам прокурорской проверки в отношении администрации Воркуты возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил охраны водных биологических ресурсов. Оказывается, мэрия еще с 2020 года знала о плохом состоянии очистных сооружений, но не принимала никаких мер.