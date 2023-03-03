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В рамках уголовного дела об аварии на очистных сооружениях в Воркуте добавили еще статью

В рамках уголовного дела об аварии на очистных сооружениях в Воркуте добавили еще статьюфото со страницы Елены Ивановой

Напомним, 24 декабря в Воркуте произошла авария на очистных сооружения. Тогда повредились перекрытия проходного канала между первичным отстойником и аэротенком. После этого начались восстановительные работы, которые растянулись на новогодние праздники. Полный цикл очистки восстановили только 18 января.

Сейчас следователи выясняют причину обрушения перекрытий очистных сооружений в Заполярье. По результатам прокурорской проверки в отношении администрации Воркуты возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил охраны водных биологических ресурсов. Оказывается, мэрия еще с 2020 года знала о плохом состоянии очистных сооружений, но не принимала никаких мер.

Как сообщают в региональной прокуратуре, в рамках дела добавили еще одну уголовную статью. Теперь властям придется ответить по статье о загрязнение вод. 
 

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