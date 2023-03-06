Комиавтотранс пообещал 25 тысяч рублей за разработку дизайна и названия транспортной карты

Как сообщила пресс-служба АО “Комиавтотранс”, жители региона могут попробовать свои силы в конкурсе на дизайн транспортной карты. Также им нужно придумать ей название. Победитель может выиграть 25 тысяч рублей.
Сейчас транспортную карту украшает вид на Маньпупунер, при этом он не передает специфику самой столицы Коми.
В конкурсе, со слов компании, могут принять участие физические и юрлица. Также к рассмотрению допускаются работы авторских коллективов. Каждый участник может отправить на конкурс не более трех работ в форматах JPEG, PNG или BMP.
Прием заявок и макетов продлится до 2 апреля включительно. Работы можно отправлять на почту компании: art@komiavtotrans.ru. Представлять жюри будут общественники, работники мэрии Сыктывкара и преподаватели региональных вузов. Победителя огласят 9 апреля.