Комиавтотранс пообещал 25 тысяч рублей за разработку дизайна и названия транспортной карты

Как сообщила пресс-служба АО “Комиавтотранс”, жители региона могут попробовать свои силы в конкурсе на дизайн транспортной карты. Также им нужно придумать ей название. Победитель может выиграть 25 тысяч рублей.

Сейчас транспортную карту украшает вид на Маньпупунер, при этом он не передает специфику самой столицы Коми.