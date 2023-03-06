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Ударил по лицу и голове: в Ухте отчим жестоко избил свою падчерицу

Ударил по лицу и голове: в Ухте отчим жестоко избил свою падчерицуФото "Про Город Сыктывкар"

В Ухте мужчина избил свою падчерицу. Местный житель получил десять суток ареста.

Известно, что отчим сильно поругался со своей падчерицей. В ходе ссоры он нанес несовершеннолетней девочке несколько ударов в лицо, в голову, а также бил в другие части тела. На ребенке остались следы побоев: кровоподтеки и синяки. Девочка испытывала сильную боль. Установлено, что полученные увечья не навредили здоровью ребенка.

Судья Водненского судебного участка Ухты признал мужчину виновным и назначил ему административное наказание в виде 10 суток ареста. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в Печоре поймали мужчину, который уклонялся от уплаты алиментов и был должен своей дочери 700 тысяч рублей. Теперь он должен полгода трудиться на исправительных работах.

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