Ударил по лицу и голове: в Ухте отчим жестоко избил свою падчерицу

В Ухте мужчина избил свою падчерицу. Местный житель получил десять суток ареста.
Известно, что отчим сильно поругался со своей падчерицей. В ходе ссоры он нанес несовершеннолетней девочке несколько ударов в лицо, в голову, а также бил в другие части тела. На ребенке остались следы побоев: кровоподтеки и синяки. Девочка испытывала сильную боль. Установлено, что полученные увечья не навредили здоровью ребенка.
Судья Водненского судебного участка Ухты признал мужчину виновным и назначил ему административное наказание в виде 10 суток ареста. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, в Печоре поймали мужчину, который уклонялся от уплаты алиментов и был должен своей дочери 700 тысяч рублей. Теперь он должен полгода трудиться на исправительных работах.