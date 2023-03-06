Ударил по лицу и голове: в Ухте отчим жестоко избил свою падчерицу

В Ухте мужчина избил свою падчерицу. Местный житель получил десять суток ареста.

Известно, что отчим сильно поругался со своей падчерицей. В ходе ссоры он нанес несовершеннолетней девочке несколько ударов в лицо, в голову, а также бил в другие части тела. На ребенке остались следы побоев: кровоподтеки и синяки. Девочка испытывала сильную боль. Установлено, что полученные увечья не навредили здоровью ребенка.