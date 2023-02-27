В Коми поймали мужчину, который задолжал своей дочери 700 тысяч рублей

В Печоре вынесли приговор злостному неплательщику алиментов. Он задолжал своей дочери более 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба судов Коми.

Как выяснилось, мужчину привлекли к ответственности за то, что он осознанно решил не платить алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Это продолжалось в течение двух месяцев. Официально устроиться на работу он также не собирался, а любой доход тратил на свои нужды. В результате долги по выплатам превысили 100 тысяч рублей за два месяца, а за все время — 700 тысяч рублей.