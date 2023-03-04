Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Ухте установят мемориальную доску в честь героя СВО

В Ухте установят мемориальную доску в честь героя СВОФото администрации Ухты

В Ухте появится мемориальная доска в честь младшего сержанта Алексея Соковых. Мужчина родился в поселке Ярега ухтинского городского округа.

Житель Коми погиб в ходе специальной военной операции. Он отправился на фронт добровольцем и был старшим наводчиком самоходно-артиллерийского взвода. Алексея посмертно наградили Орденом мужества.

Мэрия Ухты увековечит его память на здании ярегской школы №15. Имя героя будет примером для подрастающего поколения

Напомним, в Сыктывкаре на театральной площади открыли аллею памяти участников СВО. Стенды с именами героев будут стоять до 13 мая.

...

  • 0

Популярное

Последние новости