В Сыктывкаре появилась "Аллея памяти" участников СВО

В Сыктывкаре открыли “Аллею памяти” участников СВО. Экспозиция является временной. Инициатором этой акции выступила мэрия столицы Коми. Портреты солдат будут стоять на театральной площади до 13 мая.

24 февраля 2022 года Президент России объявил начала специальной военной операции на Украине. Как сказал Владимир Путин, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита людей на Донбассею