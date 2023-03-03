В Госдуме предложили запретить в школах фото и видеосъемку

Фото и видеосъемку на уроках могут запретить. Госдума уже готовит соответствующий законопроект. Об этом сообщают “РИА Новости”.
Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект на запрет фото и видеосъемки на школьных уроках.
По словам главы комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой, ввести такой законопроект предложили сами педагоги, которые считают, что на уроках необходимо учиться, а не снимать видео и фото.
Снимать фото или видео можно будет только с разрешения администрации школы.
Напомним, 8 февраля в соцсетях появилось видео, где учитель русского языка эжвинской школы №34 кричал на ребенка и назвал его “чмошником”. Инцидент вызвал большой резонанс. После того, как видео попало в сеть, учителю пришлось принести свои извинения.