В Сыктывкаре решили проблему инвалида-колясочника, который добирался домой по сугробам

После публикации на сайте “Про Города” новости о Владимире, на стоянке у “Атлантиды” все же появился знак “Парковка для инвалидов”. Его поставили 2 марта, но Людмила не знает, кто это сделал.

Напомним, 28 февраля Любовь Тюрнина у себя на страничке в соцсетях разместила видео, где инвалид-колясочник Владимир едет по снежным сугробам до подъезда. Инцидент вызвал большой резонанс. Как оказалось, все это происходило возле жилого комплекса “Атлантида”. На месте не было знака для парковки людей с ограниченными возможностями. Была лишь разметка, на которую все время ставили свое авто соседи, у которых не было проблем с мобильностью.