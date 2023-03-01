В Сыктывкаре инвалид-колясочник вынужден преодолевать сугробы, чтобы добраться до дома

Инвалид-колясочник из Сыктывкара вынужден добираться до своего дома по сугробам. Одна из таких попыток попала на видео. Мужчина живет в жилом комплексе “Атлантида”. На автомобильной парковке нет специального знака для инвалидов, есть только специальная разметка и пандус, на который всегда встают другие машины. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с Любовью Тюрниной, которая уже два года добивается установки знака для инвалидов на парковке.
28 февраля Любовь выложила в своем профиле в соцсети видео, где инвалид-колясочник Владимир добирается до двери подъезда через сугробы. Кадры сразу же разлетелись по всему интернету.
“Нам нужна стоянка для инвалидов. У нас есть разметка возле дома, но, как нам объяснили в ГИБДД, это не является знаком. Это место всегда занято, как и все остальные, и нам приходится ставить свою машину далеко за дом. Колясочнику тяжело преодолевать такие расстояния, тем более по сугробам. А в тот день еще и был сильный снегопад”, — пояснила Любовь Тюрнина.
Сыктывкарка составила обращение в администрацию города и в управляющую компанию, с просьбой установить знак.
“Мы пообщались с юристом, он нам посоветовал написать обращение в мэрию. Документ рассмотрят в течение 30 дней. Если они откажутся устанавливать знак, то мы пойдем в суд, чтобы обязали управляющую компанию поставить знак”, — сообщила горожанка.
По словам женщины, точно такая же ситуация была на прошлом месте жительства инвалида.
“Когда мы жили на Ленина, была такая же ситуация. Мы точно так же составили обращение и судились два года, чтобы нам поставили знак”, — вспоминает Любовь.
Горожанка рассказала, что ситуация с парковой повторяется очень часто.
“У нас есть общедомовой чат, где этот вопрос неоднократно поднимался. Жильцы все говорят, что надо оставлять место, но все это только на словах. Когда мы приезжаем, все места заняты, и приходится ставить машину далеко. У нас рядом с подъездом два места для машины с разметкой для инвалидов”, — прокомментировала женщина.
Ранее Владимир писал в соцсетях мэру Сыктывкара Владимиру Голдину с просьбой решить проблему, но градоначальник проигнорировал проблему.
“Он нам ответил, что администрация этим не занимается. Владимир сам должен собрать подписи жителей в подтверждение того, что они будут не против установки знака. Найти человека, который сделает это все и оплатит. Как это должен делать инвалид-колясочник”? — возмущается Любовь.