В Сыктывкаре инвалид-колясочник вынужден преодолевать сугробы, чтобы добраться до дома

Инвалид-колясочник из Сыктывкара вынужден добираться до своего дома по сугробам. Одна из таких попыток попала на видео. Мужчина живет в жилом комплексе “Атлантида”. На автомобильной парковке нет специального знака для инвалидов, есть только специальная разметка и пандус, на который всегда встают другие машины. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с Любовью Тюрниной, которая уже два года добивается установки знака для инвалидов на парковке.

28 февраля Любовь выложила в своем профиле в соцсети видео, где инвалид-колясочник Владимир добирается до двери подъезда через сугробы. Кадры сразу же разлетелись по всему интернету.

“Нам нужна стоянка для инвалидов. У нас есть разметка возле дома, но, как нам объяснили в ГИБДД, это не является знаком. Это место всегда занято, как и все остальные, и нам приходится ставить свою машину далеко за дом. Колясочнику тяжело преодолевать такие расстояния, тем более по сугробам. А в тот день еще и был сильный снегопад”, — пояснила Любовь Тюрнина.

Сыктывкарка составила обращение в администрацию города и в управляющую компанию, с просьбой установить знак.