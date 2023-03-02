В Коми цена на автобус Сыктывкар — Микунь выросла на 150 рублей

Проезд рейсом Сыктывкар — Микунь стал дороже на 150 рублей. Об этом сообщает “КП-Коми” со ссылкой на телеканал "Юрган".
Оказалось, что на маршруте новый перевозчик. Ранее билет стоил 250 рублей, сейчас же она достигла 400 рублей в один конец. По словам заместителя министра экономического развития и промышленности региона Владимира Котова, старая цена была снижена намеренно, чтобы нарастить поток пассажиров.
Он также отметил, что найти отдельно какого-то перевозчика, который готов ездить за меньшие деньги возможно, но пока желающих нет.
Напомним, ранее стало известно, что стоимость проезда во всех городах Коми временно снизится на семь рублей. Это связано с тем, что российская платежная система предоставляет скидку для всех, кто ей пользуется.