В Коми подешевеет проезд в автобусах

Стоимость проезда в автобусе временно снизится на семь рублей. Это связано с тем, что российская платежная система предоставляет скидку для всех, кто ей пользуется. Об этом сообщили в пресс-службе "Комиавтотранса".

Скидка будет действовать с 1 марта по 30 июня 2023 года. При этом она будет работать во всех автобусах республики. Даже в межмуниципальных. Чтобы воспользоваться ей, нужно загрузить карту "Мир" на свой смартфон, в один из платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. Также телефон должен поддерживать функцию NFC.