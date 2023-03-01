Учителям Вуктыла раздадут электрошокеры для защиты от агрессивных собак

Дворникам и учителям Вуктыла раздадут электрошокеры для защиты от бродячих агрессивных собак.
Во время прямой линии руководителя администрации Вуктыла люди пожаловались на разгуливающих в городе безнадзорных собак. Обеспокоенные родители отметили, что им страшно отпускать своих детей за порог дома без сопровождения взрослого.
Власти города отметили, что в Вуктыле действует муниципальный контракт с подрядчиком по отлову бесхозных животных.
Мэрия города обещала закупить электрошокеры и ультразвуковые отпугиватели для персонала учебных заведений и дворников. Для того, чтобы они могли защититься и отпугнуть агрессивную свору со своих территорий. Также во время прямой линии отметили, чтобы хозяева собак не выпускали на самовыгул своих питомцев.