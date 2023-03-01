В Коми простились с погибшим в ходе СВО Алексеем Шелеповым

В Сосногорске простились погибшим на территории СВО Алексеем Шелеповым из Сосногорска. Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба в своем телеграм-канале.

Руководитель республики рассказал, что Алексей родился, жил и работал в родном городе. Ранее он служил в милиции, после чего вышел в отставку в звании майора. Во время СВО он стал инструктором — готовил бойцов защищать родину. Но когда начались ожесточенные бои под Артемовском, Алексей решил сам вести солдат в бой, в ходе чего геройски погиб.