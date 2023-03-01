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В Коми простились с погибшим в ходе СВО Алексеем Шелеповым

В Коми простились с погибшим в ходе СВО Алексеем Шелеповымrkomi.ru

В Сосногорске простились погибшим на территории СВО Алексеем Шелеповым из Сосногорска. Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба в своем телеграм-канале.

Руководитель республики рассказал, что Алексей родился, жил и работал в родном городе. Ранее он служил в милиции, после чего вышел в отставку в звании майора. Во время СВО он стал инструктором — готовил бойцов защищать родину. Но когда начались ожесточенные бои под Артемовском, Алексей решил сам вести солдат в бой, в ходе чего геройски погиб.

С Алексеем пришли проститься и сослуживцы, и люди, которые хорошо его знали. Все они отзываются о погибшем только как о человеке, который всем старался помочь.

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