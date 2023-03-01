"Машина переворачивалась более 20 раз": гонщик из Коми рассказал о своей работе

Гонщик из Усть-Цильмы стал победителем чемпионата России по ралли-рейдам. Антон Мельников –– профессиональный гонщик. За его плечами тысячи километров самых разных трассам: от асфальта до песка. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с первоклассным водителем и узнал, насколько травмоопасно быть гонщиком.

Антон Мельник –– кандидат психологических наук, член Московского отделения Союза Писателей России. В далеком 2000-ом году мужчина путешествовал по Ираельскому серпантину. Тогда житель Коми принял участие в ралли-рейде “Шелковый путь 2009”.

“Тогда я ездил на специально подготовленном “Ниссан Навара”. Его колеса были 35 дюймов в ширину. Тогда я принял участие в гонках, как спортивный турист. Маршрут был из Казани в Ашхабад. Тогда я и заинтересовался ралли рейдами. В декабре 2009 года принял участие в этапе Кубка России в Тверской области в категории Т2 — стандартные подготовленные машины. Занял тогда предпоследнее место, но финишировал”, — поделился Антон.

За все время участия в гонках мужчина поворачивался на своей машине более 20 раз.