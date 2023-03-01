"Машина переворачивалась более 20 раз": гонщик из Коми рассказал о своей работе

Гонщик из Усть-Цильмы стал победителем чемпионата России по ралли-рейдам. Антон Мельников –– профессиональный гонщик. За его плечами тысячи километров самых разных трассам: от асфальта до песка. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с первоклассным водителем и узнал, насколько травмоопасно быть гонщиком.
Антон Мельник –– кандидат психологических наук, член Московского отделения Союза Писателей России. В далеком 2000-ом году мужчина путешествовал по Ираельскому серпантину. Тогда житель Коми принял участие в ралли-рейде “Шелковый путь 2009”.
“Тогда я ездил на специально подготовленном “Ниссан Навара”. Его колеса были 35 дюймов в ширину. Тогда я принял участие в гонках, как спортивный турист. Маршрут был из Казани в Ашхабад. Тогда я и заинтересовался ралли рейдами. В декабре 2009 года принял участие в этапе Кубка России в Тверской области в категории Т2 — стандартные подготовленные машины. Занял тогда предпоследнее место, но финишировал”, — поделился Антон.
За все время участия в гонках мужчина поворачивался на своей машине более 20 раз.
“Гонщики травмируются, бывает, и погибают. Я после двадцатого переворота перестал считать, но, благодаря соблюдению правил безопасности, фатальных травм не получал”, — отметил житель Усть-Цильмы.
Последние три года Антон выступает на гонках на авто Land Cruiser200, который ему подготовил чемпион мира по ралли рейдам из Латвии. На этой машине житель Коми и стал Чемпионом России в 2022 году.
“Кубок России 2011 в абсолютном зачете я выиграл на прототипе “Мицубиси Тритон”, на ней же стал лучшим дебютантом Дакара 2012 в Южной Америке, эта машина позволяла развивать 200 километров в час по пустыне. Самые сложные трассы — это пески. Там можно засесть надолго, но зимние дороги тоже не из простых, нужно постоянно держать концентрацию, чтобы не улететь на высокой скорости”, — прокомментировал Антон.
Спортивную машину содержать очень дорого, поэтому гонщик арендует авто.
Житель Усть-Цильмы в начале своей гоночной карьеры долго тренировался быстро ездить по Ираельскому серпантину.
“Когда я пришел в автоспорт, меня тренировал многократный Чемпион России по ралли Александр Желудов. Все соревнования, где я участвовал, не сосчитать, их очень много. В основном, я выигрывал наиболее крупные. Сейчас у меня есть Кубок России, я чемпион страны, победитель Шелкового пути 2010 в категории “Продакшн дизельный”, и мое 17 место в Дакаре 2012 тоже не менее ценно”, — сообщил гонщик.
По словам антона агрессии на трассе от других гонщиков практически не бывает.
“Гонщики — это дружная семья, всегда готовы прийти друг другу на помощь”, — отметил житель Коми.
Одержать победу Чемпионата России 2022 было не так просто.
“Чемпионат России 2022 , который я выиграл, держал в напряжении до последнего шестого этапа в Ульяновске. Ехали все ноздря в ноздрю. На чемпионате нет слабых гонщиков. Все решалось буквально на последних километрах”, — рассказал Антон.
Чтобы попасть на Чемпионат России по ралли-рейдам, необходимо стать кандидатом в мастера спорта.
“На Чемпионат России допускают мастеров и кандидатов в мастера спорта. Для того, чтобы начать — можно заявиться в региональные соревнования, например, “Холмы России” в Ульяновске, а так же в Кубок России, более подробно рассказать могут в Федерации автомобильного спорта Республики Коми, куда и нужно обращаться начинающим спортсменам”, — рассказал Антон.