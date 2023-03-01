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Этноблогер из Коми пообещал заплатить 20 тысяч рублей тому, кто найдет его дрон

Этноблогер из Коми пообещал заплатить 20 тысяч рублей тому, кто найдет его дронСкриншот из видео Генриха Немчинова

Этноблогер Генрих Немчинов пообещал заплатить 20 тысяч рублей тому, кто найдет его пропавший дрон. Мужчина потерял свой коптер в селе Визинга. По его словам, связь просто оборвалась и аппаратура упала где-то на поляне. Найти его пока так и не удалось. 

Все произошло 26 февраля. По словам блогера, аппаратуру искали на пяти снегоходах, но найти так и не смогли.

“В то время там шли гонки на снегоходах. Возможно, один из них его просто затоптал и зарыл снегом, и коптер вылезет только весной”, — рассказал блогер.

На дроне написан номер телефона Генриха. Тому, кто найдет его коптер, блогер обещает вознаграждение — 20 тысяч рублей. Последние зафиксированные координаты аппаратуры — 61.082610, 50.080817

Сейчас этноблогер уже купил себе новый дрон, для этого ему пришлось продать машину.

“Я надеюсь, что мой старый коптер все же вернется ко мне”, — отметил Генрих.

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