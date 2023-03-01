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За сутки в Коми госпитализировали 17 пациентов с COVID-19

За сутки в Коми госпитализировали 17 пациентов с COVID-19Фото из архива "Pro Города"

В Коми продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусной инфекцией. Подробнее об этом рассказали на портале стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 1 марта в республике официально подтверждено 65 новых случаев заболевания ковидом. При этом количество выздоровевших пациентов превышает больных — за день выписали сразу 97 человек.

17 человек пришлось положить  в стационар. Летальных случаев не зарегистрировано.

Напомним, медики полагают, что подъем связан с новым штаммом коронавируса — "кракеном". Его нельзя выявить экспресс-тестом, а возбудитель болезни распространяется очень быстро.

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