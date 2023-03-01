За сутки в Коми госпитализировали 17 пациентов с COVID-19

В Коми продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусной инфекцией. Подробнее об этом рассказали на портале стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 1 марта в республике официально подтверждено 65 новых случаев заболевания ковидом. При этом количество выздоровевших пациентов превышает больных — за день выписали сразу 97 человек.