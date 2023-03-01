За сутки в Коми госпитализировали 17 пациентов с COVID-19

В Коми продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусной инфекцией. Подробнее об этом рассказали на портале стопкоронавирус.рф.
По состоянию на 1 марта в республике официально подтверждено 65 новых случаев заболевания ковидом. При этом количество выздоровевших пациентов превышает больных — за день выписали сразу 97 человек.
17 человек пришлось положить в стационар. Летальных случаев не зарегистрировано.
Напомним, медики полагают, что подъем связан с новым штаммом коронавируса — "кракеном". Его нельзя выявить экспресс-тестом, а возбудитель болезни распространяется очень быстро.
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